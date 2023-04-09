Пригожин: ЧВК «Вагнер» не оплачивала похороны военкора Татарского
Структуры ЧВК «Вагнер» не брали на себя расходы по организации похорон военкора Владлена Татарского (Максим Фомин). Об этом заявил основатель группы Евгений Пригожин.
Предприниматель напомнил, что погибшего военкора зачислили в ряды ЧВК. Его семье передали все положенные компенсации, подчеркнул бизнесмен.
«Что касается оплаты похорон - нет, ЧВК «Вагнер» не оплачивала похороны Владлена Татарского. Оплатить похороны пожелали его друзья, которые, возможно, (в случае, если вы зададите вопросы), скажут, каким образом они это делали», - приводит ответ Пригожина его пресс-служба в Telegram.
В Москве 8 апреля простились с Владленом Татарским. Проводить военкора в последний путь пришли сотни человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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