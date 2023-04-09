Пригожин: ЧВК «Вагнер» не оплачивала похороны военкора Татарского

Структуры ЧВК «Вагнер» не брали на себя расходы по организации похорон военкора Владлена Татарского (Максим Фомин). Об этом заявил основатель группы Евгений Пригожин.

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Предприниматель напомнил, что погибшего военкора зачислили в ряды ЧВК. Его семье передали все положенные компенсации, подчеркнул бизнесмен.

«Что касается оплаты похорон - нет, ЧВК «Вагнер» не оплачивала похороны Владлена Татарского. Оплатить похороны пожелали его друзья, которые, возможно, (в случае, если вы зададите вопросы), скажут, каким образом они это делали», - приводит ответ Пригожина его пресс-служба в Telegram.

В Москве 8 апреля простились с Владленом Татарским. Проводить военкора в последний путь пришли сотни человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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