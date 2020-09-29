Приговор по делу о крушении самолёта главы Total во Внуково остался в силе

Жалоба от ещё одного фигуранта дела, руководителя полётов центра управления воздушным движением аэропорта Романа Дунаева, будет рассматриваться отдельно. Это связано с тем, что осуждённый находится на карантине из-за коронавируса, обнаруженного у его отца и супруги.

Бизнес-джет Falcon 50, принадлежавший главе нефтегазовой компании Total Кристофу де Маржери, потерпел крушение 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково. При взлёте самолёт столкнулся со снегоуборочной машиной, выехавшей на взлётную полосу. В авиакастрофе погибли сам глава Total и три члена экипажа.

Виновными в крушении были признаны диспетчеры и начальник центра управления воздушным движением, осуждённые на пять, пять с половиной и шесть лет колонии. Фигурантами дела также выступили водитель снегоуборочной техники и его начальник, которые позже были амнистированы.

