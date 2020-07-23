Диспетчеров Внуково признали виновными в деле о гибели главы Total
В четверг, 23 июля, двух диспетчеров аэропорта Внуково Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полётов воздушной гавани Романа Дунаева, признал виновными в причастности к крушению самолёта главы французского энергетического концерна Total Кристофа де Маржери Солнцевский суд Москвы.
«Дунаев, Круглов, Архипова совершили нарушение правил безопасности движения транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть двух и более лиц», - сказано в приговоре судьи Екатерины Гришиной.
Позже ожидается оглашение срока наказания для подсудимых, сообщает РИА Новости.
Прокурор просил для Дунаева 6 лет и 2 месяца, для Круглова 6 лет и Архиповой – 5 лет и 10 месяцев. Слушания по делу проходили с октября 2018 года. За это время состоялось почти 80 судебных заседаний.
Авиакатастрофа во Внуково произошла 20 октября 2014 года. Частный самолёт Falcon 50, следовавший из Москвы в Париж, задел при взлёте снегоуборочную машину и разбился на взлётно-посадочной полосе. В результате погибло 4 человека – Кристоф де Маржери и три члена экипажа.
Обвинение считает, что Архипова по небрежности не проследила за движением спецтехники на лётном поле, а Круглов позволил диспетчеру-стажёру дать добро экипажу самолёта начать взлёт. Дунаев, в свою очередь, «проявил бездействие». Изначально по делу также проходила диспетчер-стажёр, но позже обвинения с неё сняли.
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