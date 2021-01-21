Вирусолог рассказал, как зарегистрировать российскую вакцину в ЕС
Доктор медицинских наук в эфире НСН объяснил, почему Венгрия не побоялась первой в Европе зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса.
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал вакцину против коронавируса «Спутник V». Таким образом, Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение российского препарата. Регистрация прошла по ускоренной процедуре.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН рассказал, что на европейском рынке Венгрия играет роль диссидента.
«В ближайшее время вряд ли будут страны ЕС, которые зарегистрируют у себя российские вакцины. Между тем, регистрация «Спутник V» активно идет в Южной Америке и Азии. Возможно, нужно признавать вакцины по принципу взаимности: они – наши, а мы – их. Это поможет предъявлять COVID-паспорта на границах. Всех приезжающих сейчас заставляют сдавать анализы, а паспорта могут упростить въезд. Скоро количество рейсов в Европу увеличится, и COVID-паспорта пригодятся», - отметил он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA). По словам Меркель, поддержка может быть оказана, в том числе в оформлении документации. Меркель предложила, чтобы Институт Пауля Эрлиха помог России в процедуре в ЕМА.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 887 / сут.
Умерли
67 832+612 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+26 902 / сут.
- Сотрудников ФБК Соболь и Лося задержали в Москве
- Захарова заявила о скорой регистрации «Спутника V» в ряде стран
- Мосжилинспекция опровергла информацию о проверках перепланировок в квартирах
- Захарова осудила новые санкции США в отношении «Северного потока - 2»
- Роскомнадзор намерен оштрафовать соцсети за вовлечение подростков в несанкционированные акции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru