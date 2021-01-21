Вирусолог рассказал, как зарегистрировать российскую вакцину в ЕС

«В ближайшее время вряд ли будут страны ЕС, которые зарегистрируют у себя российские вакцины. Между тем, регистрация «Спутник V» активно идет в Южной Америке и Азии. Возможно, нужно признавать вакцины по принципу взаимности: они – наши, а мы – их. Это поможет предъявлять COVID-паспорта на границах. Всех приезжающих сейчас заставляют сдавать анализы, а паспорта могут упростить въезд. Скоро количество рейсов в Европу увеличится, и COVID-паспорта пригодятся», - отметил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA). По словам Меркель, поддержка может быть оказана, в том числе в оформлении документации. Меркель предложила, чтобы Институт Пауля Эрлиха помог России в процедуре в ЕМА.

