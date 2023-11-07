«Пригласят свидетелем»: Россиянам разъяснили риски перевода на карту за услуги
Обычный продавец в киоске может оказаться представителем ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), отметил в эфире НСН Гарегин Тосунян.
Если получатель платежа переведет деньги другим лицам или организациям с преступными целями, то в случае возбуждения дела отправитель может пройти по нему в качестве свидетеля, разъяснил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в интервью НСН.
Россияне все чаще используют переводы с карты на карту для оплаты проезда в маршрутках, оплаты мелких услуг и товаров. При этом получателем перевода может быть не тот человек, который оказывает услугу. Тосунян отметил, что в качестве перестраховки лучше не пользоваться таким способом платежа.
«Ради перестраховки с незнакомыми людьми осуществлять платежи, которые оставляют длительный след, нежелательно. Но если это одноразово и платеж по понятному поводу, то бояться, что вас привлекут за финансирование терроризма или другие операции - излишняя перестраховка. При этом береженого Бог бережет… Когда вы заходите в киоск купить жвачку или бананы и делаете это регулярно в одном и том же месте, но почему-то выходите из него без бананов… Или у вас явно есть неформально сложившиеся отношения, а потом он (продавец - ред. НСН) окажется представителем ИГИЛ… То не исключено, что в случае возбуждения дела против него вас в качестве свидетеля пригласят для того, чтобы вы объяснили, почему вы так часто вступали с ним в контакт. К вам могут быть вопросы», - сказал Тосунян.
При этом, по его словам, если человек перевел с карты на карту средства для оплаты услуг одноразово, то его не будут рассматривать в качестве свидетеля по делу.
«Если вы сделали одноразовый платеж и больше этого человека знать не знали, есть вероятность, что вас могут спросить, с чем был связан платеж. Если уточнят, что это было одноразово и по конкретному поводу оплата товара, не связанного с преступным промыслом, то никаких последствий не будет», - указал собеседник НСН.
Ранее замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко в интервью НСН заявил, что в условиях спецоперации на Украине россиянам лучше воздержаться от такого способа платежа, как перевод с карты на карту. По его словам, получатель платежа может оказаться спонсором ВСУ, из-за чего у плательщика могут возникнуть проблемы, передает «Радиоточка НСН».
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