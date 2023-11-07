«Пригласят свидетелем»: Россиянам разъяснили риски перевода на карту за услуги

Если получатель платежа переведет деньги другим лицам или организациям с преступными целями, то в случае возбуждения дела отправитель может пройти по нему в качестве свидетеля, разъяснил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в интервью НСН.

Россияне все чаще используют переводы с карты на карту для оплаты проезда в маршрутках, оплаты мелких услуг и товаров. При этом получателем перевода может быть не тот человек, который оказывает услугу. Тосунян отметил, что в качестве перестраховки лучше не пользоваться таким способом платежа.