Приезжающим из-за границы россиянам без прививки продлили срок сдачи теста на COVID

Непривитые от коронавирусной инфекции россияне, возвращающиеся в страну из-за рубежа, обязаны в течение 4 дней загрузить на портал госуслуг результат теста на COVID-19. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

Требование вступает в силу с 30 июля.

Ранее вернувшиеся из-за границы граждане должны были сдать тест на COVID-19 в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну.

Между тем за минувшие сутки в России подтвердили 23 270 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировали 6 218 502 случая заражения, 5 568 363 россиян выздоровели, 156 977 пациентов скончались, пишет «Свободная пресса».

