«Просили вернуть в Россию»: Приемный отец Милохина пожаловался на травлю и угрозы
После размещения адреса приемной семьи Дани Милохина в открытом доступе, возникла необходимость в переезде, сказал НСН приемный отец блогера Дмитрий Тюленев.
Приемная семья блогера Дани Милохина не первый год получает угрозы, однако ситуация осложнилась летом 2024 года, заявил в беседе с НСН приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев.
Ранее он сообщил в соцсетях, что неизвестный бросил коктейль Молотова во двор дома семьи в Анапе. Инцидент произошел в ночь на 15 сентября. На участке загорелись стройматериалы, кроме бутылки с зажигательной смесью во двор также кинули записку с призывом отправить Милохина на СВО, а «семейку — в ад».
В разговоре с НСН Тюленев отметил, что первые проблемы у семьи начались после того, как в ноябре 2022 года Милохин во время прямой трансляции в соцсети исполнил вместе с блогером Артуром Бабичем гимн Украины .
«Когда до Дани не смогли дотянуться, начали действовать иначе. Сначала во все инстанции написали анонимные жалобы, к нам приходили со всех служб. Закрыли магазин, подали в суд, заявив, что мы нарушили нормы отступа здания, который, как положено, поставили на кадастровый учет. Суды длились целый год. Даня помог найти нормального адвоката, и мы решили этот вопрос в нашу пользу. Потом нам начали звонить от лица руководителей N-структур, говорить, что у них вся власть в руках, они могут сделать так, что мы станем бомжами, лишимся детей. "Хотите, чтобы от вас отстали? Значит, вам нужно поговорить с Даней, чтобы он приехал в Россию и связался с нами". Детей на домашнее обучение перевели еще в июле-августе, когда начали поступать угрозы. Я опасаюсь: мало ли, в машину детей посадят, потом потребуют выкуп», - заявил он.
По словам собеседника НСН, после попытки поджога дома, он выставил дом на продажу.
«На место сразу приехали все службы – пожарные, полиция, газовики. Приехали, посмотрели, заявление приняли, уехали. Я надеялся, что публикации в СМИ помогут людям нормально делать свою работу. Конечно, недели две назад выставил дом на продажу. Сегодня, если зайти на сайт суда Анапы, видно, где мы живем. Я хочу продать дом, купить недвижимость где-то в Москве, чтобы никто не знал наш адрес, жить спокойно без всяких этих популярностей. С Даней вчера разговаривали, он спрашивал, что может сделать. Но что вообще можно сделать, если в другой стране человек находится? Пока будем нести дежурство и смотреть в оба», - рассказал Тюленев.
В сентябре 2023 Милохин прилетел в Москву. Тогда глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию. Милохин поспешил покинуть Россию, уехав обратно в Дубай. Сама Мизулина позже заявила, что он бы делал позитивный контент для армии, если бы отправился служить, напоминает «Радиоточка НСН».
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