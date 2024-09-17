«Просили вернуть в Россию»: Приемный отец Милохина пожаловался на травлю и угрозы

Ранее он сообщил в соцсетях, что неизвестный бросил коктейль Молотова во двор дома семьи в Анапе. Инцидент произошел в ночь на 15 сентября. На участке загорелись стройматериалы, кроме бутылки с зажигательной смесью во двор также кинули записку с призывом отправить Милохина на СВО, а «семейку — в ад».

В разговоре с НСН Тюленев отметил, что первые проблемы у семьи начались после того, как в ноябре 2022 года Милохин во время прямой трансляции в соцсети исполнил вместе с блогером Артуром Бабичем гимн Украины .

«Когда до Дани не смогли дотянуться, начали действовать иначе. Сначала во все инстанции написали анонимные жалобы, к нам приходили со всех служб. Закрыли магазин, подали в суд, заявив, что мы нарушили нормы отступа здания, который, как положено, поставили на кадастровый учет. Суды длились целый год. Даня помог найти нормального адвоката, и мы решили этот вопрос в нашу пользу. Потом нам начали звонить от лица руководителей N-структур, говорить, что у них вся власть в руках, они могут сделать так, что мы станем бомжами, лишимся детей. "Хотите, чтобы от вас отстали? Значит, вам нужно поговорить с Даней, чтобы он приехал в Россию и связался с нами". Детей на домашнее обучение перевели еще в июле-августе, когда начали поступать угрозы. Я опасаюсь: мало ли, в машину детей посадят, потом потребуют выкуп», - заявил он.