Приемная кампания в московских колледжах начнется 20 июня

Подать заявление на поступление можно будет через портал mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться и воспользоваться услугой «Запись в колледж». Подать заявку можно будет до 25 августа, а абитуриентам творческих и спортивных специальностей нужно успеть до 15 числа того же месяца.

Ранее стало известно, что прием в российские вузы начнется 20 июня. Уже 29 июля закроется прием документов от поступающих по результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний, пишет RT.

