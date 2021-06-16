Приемная кампания в московских колледжах начнется 20 июня
Приемная кампания в колледжах Москвы начнется 20 июня, сообщается на сайте мэра столицы.
Подать заявление на поступление можно будет через портал mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться и воспользоваться услугой «Запись в колледж». Подать заявку можно будет до 25 августа, а абитуриентам творческих и спортивных специальностей нужно успеть до 15 числа того же месяца.
Ранее стало известно, что прием в российские вузы начнется 20 июня. Уже 29 июля закроется прием документов от поступающих по результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний, пишет RT.
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