Московским вузам рекомендовали перейти на дистанционный формат работы

Министерство науки и высшего образования России рекомендует всем вузам Москвы перейти на дистанционный формат работы. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

В документе говорится, что «с использованием дистанционных образовательных технологий» подведомственные Минобрнауки вузы могут провести, в том числе, летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию.

Кроме того, руководителям вузов необходимо обеспечить выполнение требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 среди своих сотрудников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении периода нерабочих дней с 15 по 19 июня, сообщает RT. На время ограничений в столице будут закрыты зоопарки, а также фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах.

