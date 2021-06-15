Московским вузам рекомендовали перейти на дистанционный формат работы
Министерство науки и высшего образования России рекомендует всем вузам Москвы перейти на дистанционный формат работы. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
В документе говорится, что «с использованием дистанционных образовательных технологий» подведомственные Минобрнауки вузы могут провести, в том числе, летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию.
Кроме того, руководителям вузов необходимо обеспечить выполнение требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 среди своих сотрудников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении периода нерабочих дней с 15 по 19 июня, сообщает RT. На время ограничений в столице будут закрыты зоопарки, а также фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах.
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