Приемная кампания стартовала в колледжах Москвы
Приемная кампания началась во вторник, 20 июня в колледжах российской столицы. Контрольные цифры приема в учреждения среднего профессионального образования увеличены на 20% после анализа вместе с работодателями потребностей основных отраслей Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, рост вызван значительным спросом на высокотехнологичных специалистов в промышленности, строительстве, транспорте и информационных технологиях. Поступающие в колледжи имеют возможность выбрать по своему смотрению направление для обучения из 150 с лишним специальностей и профессий.
Среди перспективных специальностей: выпуск и техническое обслуживание авиационной техники; эксплуатация и обслуживание электрооборудования; технология машиностроения; строительный мастер и многие другие. По словам Раковой, среднее профессиональное образование — наиболее правильный выбор для тех, кто хочет превратиться в конкурентоспособного специалиста и гарантировать себе стабильное будущее.
Город предлагает абитуриентам около 24 тысяч бюджетных мест для получения востребованных рабочих профессий. Документы в колледжи можно подать дистанционно в электронном виде на портале mos.ru до 15 августа включительно. На некоторые специальности срок приёма заканчивается 10 августа, если необходимы дополнительные вступительные тесты.
На этой неделе в Москве завершился фестиваль профессиональной ориентации «ПроПрофессии и ПроВозможности». Более 12 тысяч старшеклассников и их родителей встретились с преподавателями и учащимися столичных колледжей, представителями работодателей. Для участников были организованы профессиональные мастер-классы.
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