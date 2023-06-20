Приемная кампания стартовала в колледжах Москвы

Приемная кампания началась во вторник, 20 июня в колледжах российской столицы. Контрольные цифры приема в учреждения среднего профессионального образования увеличены на 20% после анализа вместе с работодателями потребностей основных отраслей Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, рост вызван значительным спросом на высокотехнологичных специалистов в промышленности, строительстве, транспорте и информационных технологиях. Поступающие в колледжи имеют возможность выбрать по своему смотрению направление для обучения из 150 с лишним специальностей и профессий.

Среди перспективных специальностей: выпуск и техническое обслуживание авиационной техники; эксплуатация и обслуживание электрооборудования; технология машиностроения; строительный мастер и многие другие. По словам Раковой, среднее профессиональное образование — наиболее правильный выбор для тех, кто хочет превратиться в конкурентоспособного специалиста и гарантировать себе стабильное будущее.