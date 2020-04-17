Прием заявок на участие в конкурсе «Прорыв года» продлен до конца лета
Прием заявок на участие в конкурсе «Прорыв года» продолжится до 28 августа. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что в это время организаторы проведут для московских бизнесменов серию образовательно-просветительских онлайн-мероприятий.
Напомним, заявки на конкурс принимаются от представителей малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. Финалистов будут определять пользователи портала «Активный гражданин», победителей назовут члены экспертного совета, отмечает Москва 24. Добавим, в общей сложности для конкурсантов доступно 10 номинаций, в числе которых «Молодой предприниматель года», «Мама — успешный предприниматель года», «Социальный предприниматель года» и другие.
Победитель в каждой из основных номинаций конкурса «Прорыв года» получит от правительства Москвы индивидуальную коммуникационную программу продвижения. В нее войдут услуги по рекламе бизнеса на федеральных каналах и радиостанциях, digital-продвижению товаров и услуг, а также по размещению наружной рекламы на улицах столицы.
Напомним, первый «Прорыв года» прошёл в 2019 году. В финал вышел 31 предприниматель. В общей сложности на конкурс поступило более 35 тысяч заявок.
Ранее НСН писала, что почти каждый третий (35%) предприниматель рассматривает участие в конкурсах для бизнеса как возможность посмотреть на своё дело со стороны и найти новые пути развития, а 29% участвуют исключительно с желанием победить. Такие данные - по итогам опроса участников конкурса «Прорыв года» - получил Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
При этом, 23% респондентов рассказали, что участвуют в предпринимательских конкурсах с целью найти дополнительные ресурсы для развития бизнеса. 28% участников премии «Прорыв года» рассказали, что нашли инвесторов и партнёров.
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