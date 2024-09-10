«Придраться к бинту»: Обязательные требования к аптечкам в авто приведут к коррупции

«Где лучше хранить аптечку, это каждый водитель решает, где ему удобно. Одному удобно под сиденьем, второму удобно под пассажирским местом, а кто-то размещает в багажнике. У меня в багажнике всегда стояла коробка с аптечкой, огнетушителем, а также два троса там было, халат, перчатки. Но самое главное, у нас не сказано, какая ответственность за отсутствие аптечки. Поэтому это все будет носить рекомендательный характер. В обязательный перечень аптечки следовало бы добавить перекись, чтобы обработать небольшие раны, пластырь, корвалол, что-то сердечное обязательно нужно. Сейчас в автошколах преподают минимум, который нужен, чтобы уметь пользоваться аптечкой при каких-то ЧП. Но ни один водитель не заменит даже фельдшера, врача тем более», - рассказал он.

По его словам, обязательный характер аптечки просто приведет к росту числа взяток, поэтому сегодня этот вопрос не рассматривается в таком ключе.

«Но я не думаю, что нужно делать наличие аптечки обязательным, потому что у всех свои особенности здоровья, какие-то заболевания. Одному нужно что-то от сердца, а второму что-то от диабета, каждый должен решать сам. Я считаю, что аптечку делать обязательной нецелесообразно. Есть второй вариант. Делать ее обязательной, при этом вносить ответственность за отсутствие аптечки. А президент нашей страны много лет назад сказал, что каждый документ нужно проверять на четыре вещи: законность, обоснованность, справедливость и коррупционность. Очевидно, что инспектор ГИБДД не является врачом, в таком случае при желании можно придраться и к корвалолу, и к бинту. Я думаю, что мы должны все взяткоемкие статьи не вводить просто», - объяснил он.

В августе Минздрав России обновил требования к содержанию автомобильной аптечки, включив в нее спасательное одеяло. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. По новым правилам, состав автомобильной аптечки будет включать маску, перчатки, устройство для искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевую салфетку, лейкопластырь, спасательное одеяло и ножницы, передает «Радиоточка НСН».

