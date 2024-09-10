«Придраться к бинту»: Обязательные требования к аптечкам в авто приведут к коррупции
Леонид Ольшанский заявил НСН, что каждый водитель должен сам решать, из чего будет состоять его аптечка и где она будет размещена.
Обязательные требования к аптечкам в автомобилях приведут к коррупции, а рекомендательный характер не подразумевает никакой ответственности для водителей, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с НСН.
МВД разработало требования к размещению в транспортном средстве, хранению и использованию аптечек для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Документ предписывает автовладельцам размещать автомобильные аптечки в местах, обеспечивающих «беспрепятственный и быстрый доступ к ней». В составе аптечек уже больше десяти лет нет лекарственных препаратов, только кровоостанавливающие жгуты, бинты, перевязочные материалы и другие медицинские изделия, пишут «Известия». Ольшанский отметил, что это лишь рекомендации.
«Где лучше хранить аптечку, это каждый водитель решает, где ему удобно. Одному удобно под сиденьем, второму удобно под пассажирским местом, а кто-то размещает в багажнике. У меня в багажнике всегда стояла коробка с аптечкой, огнетушителем, а также два троса там было, халат, перчатки. Но самое главное, у нас не сказано, какая ответственность за отсутствие аптечки. Поэтому это все будет носить рекомендательный характер. В обязательный перечень аптечки следовало бы добавить перекись, чтобы обработать небольшие раны, пластырь, корвалол, что-то сердечное обязательно нужно. Сейчас в автошколах преподают минимум, который нужен, чтобы уметь пользоваться аптечкой при каких-то ЧП. Но ни один водитель не заменит даже фельдшера, врача тем более», - рассказал он.
По его словам, обязательный характер аптечки просто приведет к росту числа взяток, поэтому сегодня этот вопрос не рассматривается в таком ключе.
«Но я не думаю, что нужно делать наличие аптечки обязательным, потому что у всех свои особенности здоровья, какие-то заболевания. Одному нужно что-то от сердца, а второму что-то от диабета, каждый должен решать сам. Я считаю, что аптечку делать обязательной нецелесообразно. Есть второй вариант. Делать ее обязательной, при этом вносить ответственность за отсутствие аптечки. А президент нашей страны много лет назад сказал, что каждый документ нужно проверять на четыре вещи: законность, обоснованность, справедливость и коррупционность. Очевидно, что инспектор ГИБДД не является врачом, в таком случае при желании можно придраться и к корвалолу, и к бинту. Я думаю, что мы должны все взяткоемкие статьи не вводить просто», - объяснил он.
В августе Минздрав России обновил требования к содержанию автомобильной аптечки, включив в нее спасательное одеяло. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. По новым правилам, состав автомобильной аптечки будет включать маску, перчатки, устройство для искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевую салфетку, лейкопластырь, спасательное одеяло и ножницы, передает «Радиоточка НСН».
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