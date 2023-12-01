«Придется выкручиваться»: Школы не успеют подготовиться к урокам труда к сентябрю

Появление в школах уроков труда требует дополнительного привлечения специалистов, а также финансирования, в противном случае школам придется выкручиваться для соблюдения формальных правил, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН.

Обязательные уроки труда в российских школах могут ввести с 1 сентября следующего года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст поправок к законопроекту об ограничении использования телефонов в образовательных учреждениях. Луховицкий не верит, что к сентябрю 2024 года получится создать все необходимое для проведения таких уроков: нет ни учебников, ни программ.