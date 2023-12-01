«Придется выкручиваться»: Школы не успеют подготовиться к урокам труда к сентябрю
Всеволод Луховицкий заявил НСН, что депутаты не обозначили, кто будет вести эти уроки и чему конкретно будут обучать детей: необходимы специалисты и финансирование, учебники и программы.
Появление в школах уроков труда требует дополнительного привлечения специалистов, а также финансирования, в противном случае школам придется выкручиваться для соблюдения формальных правил, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН.
Обязательные уроки труда в российских школах могут ввести с 1 сентября следующего года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст поправок к законопроекту об ограничении использования телефонов в образовательных учреждениях. Луховицкий не верит, что к сентябрю 2024 года получится создать все необходимое для проведения таких уроков: нет ни учебников, ни программ.
«Законодателей не очень волнует, кто эти уроки будет вести. Депутаты не думают, чему именно детей будут обучать на уроках труда. Каким образом школы будут выкручиваться, это отдельный вопрос. В ГОСах (государственный образовательный стандарт) урока труда пока нет, нет учебников и программ. Если это вдруг будет создано к сентябрю месяцу, посмотрим. Для этого нужно серьезное привлечение специалистов, целые группы специалистов, серьезное финансирование на разработку, это несколько лет труда. Не знаю, предусмотрено ли это все. Дальше все будет зависеть от регионов и конкретных школ, у нас региональное финансирование образования», - объяснил он.
По его мнению, депутаты не заботятся о деталях преподавания, но хотят воздействовать на граждан, показав, что в стране возрождаются хорошие советские традиции.
«Депутаты обсуждали этот закон не из соображений реальных возможностей школ, а из политических соображений – показать, что у нас возрождаются советские традиции. Сразу возникает вопрос, будет ли изменен в каждом регионе подушевой норматив на ребенка, потому что прибавляется урок. Еще один вопрос: какой урок вместо этого должен быть сокращен, так как у нас есть норма часов. Наверное, просто переименуют урок технологии. Закон принимается для взрослых граждан, которые помнят то, что было при советской власти, это рассчитано на воздействие на граждан», - заключил собеседник НСН.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете телефонов на уроках. Как пояснил соавтор законопроекта Михаил Берулава, планируется, что телефоны отбирать не будут, но даже на переменах включить их можно будет только с разрешения учителей, передает «Радиоточка НСН».
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