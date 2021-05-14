«Придавило сердце». Сенатор Королев объяснил свое поведение на дороге

По словам сенатора, ему стало плохо, когда он ехал за рулем своего Lexus в городе. «Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия», — заявил 69-летний политик. Королев отметил, что попытался выпить лекарство, но оно ему не помогло. Тогда сенатор обратился к сотрудникам ГИБДД, которые отвезли его домой. Политик рассказал, что гаишники не составили протокол из-за происшествия.

Ранее Telegram-канал Baza публиковал видео, на котором машина Королева неровно движется в середине проезжей части с двумя спущенным колесами. Очевидцы также утверждали, что по пути автомобиль сбил несколько дорожных знаков.

