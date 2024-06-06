Причиной повреждения могилы вокалиста «Сектор Газа» могла стать лампада

Сообщения об «осквернении неизвестными» могилы основателя группы «Сектор Газа» на Левобережном кладбище Воронежа появились в четверг днем в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».



На опубликованных фотографиях видно, что на могиле произошло возгорание. В результате повреждения получила могильная плита, частично поврежден памятник, передает «Радиоточка НСН».

