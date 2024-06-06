Причиной повреждения могилы вокалиста «Сектор Газа» могла стать лампада
Могила вокалиста группы «Сектор Газа» Юрия Клинских (Хоя) могла быть повреждена из-за опрокинутой и загоревшейся лампады. Об этом сообщил представитель мэрии города, передает РИА Новости.
По его словам, на место инцидента направлен комендант. Представитель мэрии уточнил, что причиной подобных ситуаций часто бывают зажженные и опрокинутые лампады, которые могут вызвать возгорание венков. При этом он считает, что нельзя исключать и вероятность вандализма. Информация о случившемся передана полиции.
Сообщения об «осквернении неизвестными» могилы основателя группы «Сектор Газа» на Левобережном кладбище Воронежа появились в четверг днем в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».
На опубликованных фотографиях видно, что на могиле произошло возгорание. В результате повреждения получила могильная плита, частично поврежден памятник, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru