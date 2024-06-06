СМИ: В Воронеже осквернили могилу лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя

В Воронеже осквернили могилу лидера группы «Сектора Газа» Юрия Хоя (Юрия Клинских). Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

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Судя по фотографиям, которые опубликовал канал, неизвестные подожгли могилу музыканта.

В комментариях к посту местные жители возмутились поступком вандалов, а также выразили надежду, что правоохранители найдут виновных.

Ранее стало известно, что осенью 2024 года начнутся съёмки нового художественного фильма о лидере группы «Сектор Газа» Юрии Хое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:МузыкантыВандализмВоронежПамятник

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