СМИ: В Воронеже осквернили могилу лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя
6 июня 202418:51
В Воронеже осквернили могилу лидера группы «Сектора Газа» Юрия Хоя (Юрия Клинских). Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».
Судя по фотографиям, которые опубликовал канал, неизвестные подожгли могилу музыканта.
В комментариях к посту местные жители возмутились поступком вандалов, а также выразили надежду, что правоохранители найдут виновных.
Ранее стало известно, что осенью 2024 года начнутся съёмки нового художественного фильма о лидере группы «Сектор Газа» Юрии Хое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru