Причинами сбоя интернета в Москве назвали непогоду и проблемы с линиями связи

«Это может быть связано с непогодой. Сбои наблюдались у большого количества разношерстных операторов, не принадлежащих одной группе, речь идет о глобальных проблемах. Также это могут быть проблемы с магистральными линиями связи, которые проходят внутри города. Центры обработки данных, скорее всего, у каждого свои. Кроме того, возможно, возникла проблема с коммутацией трафика», — сказал Кусков.

Собеседник НСН добавил, что в ближайшие годы можно не ждать всплеска сбоев интернет-соединения.

«Однозначно можно сказать, что к оборудованию вопросов нет, оно абсолютно нормальное. Оно было закуплено еще до СВО, с запасом на будущее. Согласно данным нашего приложения Megabitus, которое тестирует качество проводной и беспроводной связи в России, скоростные характеристики в Москве находятся на уровне 33 Мбит/с в сотовых сетях (этого достаточно) и более 80 Мбит/с в проводных сетях. Поэтому никаких проблем в ближайшие год-два я не вижу», — подытожил он.

Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

