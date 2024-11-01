Причинами сбоя интернета в Москве назвали непогоду и проблемы с линиями связи

Несмотря на единичные случаи проблем с интернетом, ждать всплеска масштабных сбоев в ближайшие год-два не стоит, сказал НСН Денис Кусков.

Причиной масштабного сбоя интернета в Москве и Подмосковье могли быть связаны с обрушившейся на регион непогодой, проблемами с магистральными линиями связи и коммутацией трафика. Об этом НСН заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Сбой в работе произошел 1 ноября у крупнейших интернет-провайдеров — МТС, «Мегафона», Tele2, МГТС, «Ростелекома» и «Дом.ру». Об этом сообщается на платформе мониторинга «Сбой.рф». От пользователей из Москвы и Подмосковья поступают жалобы на неработающий мобильный и домашний интернет. Кусков назвал наиболее вероятные причины масштабных неполадок.

«Нарушит работу Android»: Почему власти не замедляют YouTube на телефонах

«Это может быть связано с непогодой. Сбои наблюдались у большого количества разношерстных операторов, не принадлежащих одной группе, речь идет о глобальных проблемах. Также это могут быть проблемы с магистральными линиями связи, которые проходят внутри города. Центры обработки данных, скорее всего, у каждого свои. Кроме того, возможно, возникла проблема с коммутацией трафика», — сказал Кусков.

Собеседник НСН добавил, что в ближайшие годы можно не ждать всплеска сбоев интернет-соединения.

«Однозначно можно сказать, что к оборудованию вопросов нет, оно абсолютно нормальное. Оно было закуплено еще до СВО, с запасом на будущее. Согласно данным нашего приложения Megabitus, которое тестирует качество проводной и беспроводной связи в России, скоростные характеристики в Москве находятся на уровне 33 Мбит/с в сотовых сетях (этого достаточно) и более 80 Мбит/с в проводных сетях. Поэтому никаких проблем в ближайшие год-два я не вижу», — подытожил он.

Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Денис КусковАварияИнтернет

Горячие новости

Все новости

партнеры