Слег без предупреждения: У главы Пентагона Остина нашли рак простаты

Остин прошел регулярный осмотр еще в начале декабря, о чем сообщало агентство ТАСС. Изменения в результатах лабораторных исследований позволили выявить рак простаты.

Министр был госпитализирован в декабре прошлого года. Ему была проведена простатэктомия — «минимально инвазивная хирургическая процедура» под общим наркозом, передает РИА «Новости». Операция прошла без осложнений, поэтому политик вернулся домой на следующее утро, однако 1 января его направили в отделение интенсивной терапии из-за инфекции мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости, ставших осложнениями после декабрьской операции. Глава оборонного ведомства страны по-прежнему находится в больнице.

В заявлении медиков отмечается, что онкологическое заболевание было обнаружено на ранней стадии, у Остина отличные прогнозы на выздоровление. Во время нахождения в больнице глава Пентагона «ни разу не потерял сознание и не подвергся общей анестезии». По мнению врачей, Остин сможет полностью восстановиться, однако медики указывают, что «это может быть долгим процессом».

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, обязанности Остина на время его наркоза при проведении операции временно исполняла его заместитель Кэтлин Хикс, которую вызвали на работу во время отпуска. Отмечается, что Хикс не знала о госпитализации министра, — Пентагон несколько дней скрывал инцидент. Райдер объяснил это тем, что обнаруженный у политика рак простаты — «глубоко личный» вопрос.

Отмечается, что общественность не знала о госпитализации Остина до 5 января. При этом сам министр обороны признал, что о ситуации следовало бы сообщить раньше. Президент США Джо Байден и его администрация находились в неведении три дня — до 3 января, сообщил NBC.

ПРОВЕРЯТ, НО НЕ УВОЛЯТ

Тем временем неанонсированной госпитализацией Остина заинтересовался Комитет по делам вооруженных сил палаты представителей США, начато расследование обстоятельств произошедшего. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на председателя комитета, республиканца от штата Алабама Майка Роджерса.

По словам конгрессмена, предстоит выяснить, почему глава Пентагона не сообщил руководству США о своей временной неспособности выполнять служебные обязанности. Роджерс направил в Пентагон письмо с требованием в кратчайшие сроки предоставить касающиеся госпитализации министра документы, копии отданных им приказов и всю переписку между Белым домом и оборонным ведомством в период с 1 по 9 января.

Агентство ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби также сообщило, что вашингтонская администрация проведет соответствующую проверку. Вместе с тем известно, что президент США Джо Байден не планирует отправлять Остина в отставку.

