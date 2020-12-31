Прибывающих в Норвегию обяжут сдавать тест на COVID-19
Власти Норвегии со 2 января введут обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в страну. Об этом сообщает пресс-служба Минюста государства.
Отмечается, что тест необходимо сделать не позже, чем через день после прибытия в Норвегию.
В министерстве пояснили, что путешественники могут пройти тестирование в аэропорту или на других пограничных станциях, либо заказать проведение анализа, связавшись с муниципалитетом.
По словам премьер-министра государства Эрны Сульберг, власти обеспокоены случаями завоза инфекции из других стран, а также вспышками новых разновидностей коронавируса, которые путешественники могут привезти в Норвегию.
Как отметила премьер-министр, тестирование — единственный способ выяснить, завозятся ли новые штаммы инфекции из других стран. Сульберг подчеркнула, что в случае распространения нового типа вируса может пойти речь о полной изоляции Норвегии.
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