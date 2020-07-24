Прибыль с продаж алкоголя и табака хотят обложить новым сбором
Предприятия розничной торговли и общественного питания должны уплачивать дополнительный сбор в размере 30% с продаж алкоголя и табака после уплаты всех налогов, считает член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Глава федерального проекта «Трезвая Россия» уже обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой сделать такой сбор обязательным, пишет RT.
По мнению общественника, вырученные средства следует направить на развитие здравоохранения.
Хамзаев утверждает, что общие экономические потери от злоупотребления табаком и алкоголем достигают 5% ВВП. Продавцы получают крупные доходы, а социальная нагрузка от последствий курения и употребления спиртного ложится на государства, подчёркивает он.
При введении нового сбора цена для покупателей не должна вырасти больше, чем на 10%, настаивает автор инициативы.
Ранее Хамзаев предлагал запретить алкоголь в вагонах-ресторанах.
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