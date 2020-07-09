Новости за ночь: В России предложили запретить алкоголь в вагонах-ресторанах

Общественник ссылается на пьяные дебоши, которые периодически происходят в поездах несмотря на то, что употребление спиртных напитков там запрещено. Он предлагает усилить контроль за пассажирами, которые проносят в поезда свой алкоголь.

Тех пассажиров, которые дважды за год будут уличены в употреблении алкоголя в поезде, следует лишать права пользоваться железнодорожным транспортом на два года, уверен Хамзаев.

Это не первая «антиалкогольная» инициатива Хамзаева. Ранее он просил премьер-министра РФ Михаила Мишустина ограничить продажу алкоголя в стране из-за пандемии коронавируса.

