При страховании от заражения COVID-19 россиянин может получить до 2 млн рублей

Россиянин при покупке страховки от заражения COVID-19 может получить до 2 млн рублей в случае инфицирования. Об этом сообщил в эфире «Радио 1» эксперт, основатель платформы страхования MUST Insurance Антон Редько.

По его словам, сумма выплаты зависит от стоимости страховки.





