При страховании от заражения COVID-19 россиянин может получить до 2 млн рублей
10 ноября 202022:31
Россиянин при покупке страховки от заражения COVID-19 может получить до 2 млн рублей в случае инфицирования. Об этом сообщил в эфире «Радио 1» эксперт, основатель платформы страхования MUST Insurance Антон Редько.
По его словам, сумма выплаты зависит от стоимости страховки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru