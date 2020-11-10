При страховании от заражения COVID-19 россиянин может получить до 2 млн рублей

Россиянин при покупке страховки от заражения COVID-19 может получить до 2 млн рублей в случае инфицирования. Об этом сообщил в эфире «Радио 1» эксперт, основатель платформы страхования MUST Insurance Антон Редько.

По его словам, сумма выплаты зависит от стоимости страховки.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры