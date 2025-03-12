При поставке заграждений в Курской области похитили 156 миллионов рублей

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при поставке бетонных конструкций для заграждений в Курской области. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ущерб оценивается более чем в 156 млн рублей.

По данным ведомства, фигурантами дела стали руководители «Корпорации развития Курской области» и еще двух коммерческих организаций.

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Следствие считает, что эти структуры заключили контракты на изготовление и поставку бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий обороны, однако отгрузили конструкции, не соответствующие заявленным характеристикам.

Согласно предварительным данным, поставленные изделия оказались вдвое менее прочными, чем предусматривали технические требования. Эти сведения подтвердились в ходе строительно-технической экспертизы, проведенной в рамках расследования. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК — «мошенничество в особо крупном размере», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ХищениеКурская Область

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