При поставке заграждений в Курской области похитили 156 миллионов рублей

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при поставке бетонных конструкций для заграждений в Курской области. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ущерб оценивается более чем в 156 млн рублей.

По данным ведомства, фигурантами дела стали руководители «Корпорации развития Курской области» и еще двух коммерческих организаций.