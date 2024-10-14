При обрушении декораций «Василия Теркина» пострадали 23 человека

Количество пострадавших при обрушении декораций на съемках фильма «Василий Теркин» в Толмачевском поселении Ленобласти увеличилось до 23 человек, сообщает в Telegram региональное правительство.

Одна женщина доставлена в больницу, у нее сломаны обе кости голени.

13 октября был последний день съемок фильма. Сам режиссер не пострадал во время инцидента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

