При обрушении декораций «Василия Теркина» пострадали 23 человека
14 октября 202402:02
Количество пострадавших при обрушении декораций на съемках фильма «Василий Теркин» в Толмачевском поселении Ленобласти увеличилось до 23 человек, сообщает в Telegram региональное правительство.
Одна женщина доставлена в больницу, у нее сломаны обе кости голени.
13 октября был последний день съемок фильма. Сам режиссер не пострадал во время инцидента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден заявил, что США готовы к переговорам с РФ и КНР по сокращению ядерного оружия
- В США заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа
- При обрушении декораций «Василия Теркина» пострадали 23 человека
- Главы МИД стран ЕС обсудят антироссийские санкции
- В Подмосковье пьяный полицейский устроил ДТП
- Возле места проведения митинга Трампа задержан вооруженный мужчина
- Пентагон отправит противоракетный комплекс THAAD в Израиль
- СМИ: генштаб КНДР приказал привести в боеготовность артиллерию на границей
- В белгородском селе Отрадное при атаке дрона погиб мирный жительницу
- Ассоциация футбола Кубы предложила провести матч-реванш со сборной России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru