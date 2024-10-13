СМИ: во время съемок фильма «Василий Теркин» под актерами рухнул пол
13 октября 202416:11
Во время съемок фильма «Василий Теркин» режиссера Карена Геворкяна под актерами рухнул пол, пишет Telegram-канал «112».
По информации издания, в воскресенье, 13 октября, был последний день съемок фильма. Сам режиссер не пострадал во время инцидента.
Пострадали 15 человек. Дежурившие на площадке медики оказали пострадавшим первую помощь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru