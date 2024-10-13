СМИ: во время съемок фильма «Василий Теркин» под актерами рухнул пол

Во время съемок фильма «Василий Теркин» режиссера Карена Геворкяна под актерами рухнул пол, пишет Telegram-канал «112».

По информации издания, в воскресенье, 13 октября, был последний день съемок фильма. Сам режиссер не пострадал во время инцидента.

Пострадали 15 человек. Дежурившие на площадке медики оказали пострадавшим первую помощь.

Ранее суд американского штата Нью-Мексико прекратил дело против актера Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс в 2021 году, напоминает «Радиоточка НСН».

