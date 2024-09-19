При Минпросвещения РФ создали Всероссийский родительский комитет
19 сентября 202411:34
Всероссийский родительский комитет создан при Минпросвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Председателем Всероссийского родительского комитета избран директор «Артека» Константин Федоренко.
Ранее Министерство просвещения России подготовило проект приказа, вводящий запрет на вариативные модули «Гольф», «Чир-спорт» и другие подобные активности на уроках физкультуры, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru