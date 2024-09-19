При Минпросвещения РФ создали Всероссийский родительский комитет

Всероссийский родительский комитет создан при Минпросвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

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Председателем Всероссийского родительского комитета избран директор «Артека» Константин Федоренко.

Ранее Министерство просвещения России подготовило проект приказа, вводящий запрет на вариативные модули «Гольф», «Чир-спорт» и другие подобные активности на уроках физкультуры, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ОбразованиеШкольникиРодители

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