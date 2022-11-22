Президенты России и Кубы открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес, находящийся с визитом в Москве, приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Монумент появился в районе станции метро «Сокол» на севере столицы РФ.

Трехметровая бронзовая статую расположилась в сквере на Новопесчаной улице. Скульптор изобразил команданте в военной форме, расстёгнутой куртке и знаменитом берете. Фидель водружён на камень с надписью «CUBA».

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С инициативой установки памятника выступило руководство министерства обороны РФ при поддержке Российского военно-исторического общества. В конкурсе работ победил творческий тандем - скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», церемония открытия памятника привела к локальному транспортному коллапсу в данном районе из-за перекрытия дорог в связи с проездом государственных кортежей.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПутинФидель КастроКуба
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