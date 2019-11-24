Президенту Путину доложили о возвращении старообрядцев в страну

За последние «два-три года» в Россию из стран Латинской Америки переселились 130 старообрядческих семей. Они поселились на территории российского Дальнего Востока, здесь у старообрядцев родились 30 детей. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий.

По его мнению, переселение единоверцев из-за рубежа продолжится, в 2020 году еще 50 семей могут вернуться в Россию, говорится в стенограмме беседы, опубликованной на сайте Кремля.

На уточняющий вопрос президента Корнилий ответил, что переселенцы «справляются с Божьей помощью», дополнил РБК.

Ранее экстрасенс, клинический психолог, финалист шоу «Битва Экстрасенсов» Зираддин Рзаев в эфире НСН согласился с позицией главы "Империи сильных ведьм" по поводу отношения высших сил к Владимиру Путину.

