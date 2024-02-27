Политика Геннадия Гудкова внесли в реестр террористов и экстремистов

Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан в РФ иноагентом) внесен в реестр террористов и экстремистов, сообщили в Росфинмониторинге.

Экс-депутат Госдумы Гудков объявлен в розыск

Также в список террористов и экстремистов включили украинский националистический батальон «Айдар» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее столичный Хорошевский суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в России иноагентом), сына Геннадия, по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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