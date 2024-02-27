Политика Геннадия Гудкова внесли в реестр террористов и экстремистов
27 февраля 202416:43
Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан в РФ иноагентом) внесен в реестр террористов и экстремистов, сообщили в Росфинмониторинге.
Также в список террористов и экстремистов включили украинский националистический батальон «Айдар» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Ранее столичный Хорошевский суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в России иноагентом), сына Геннадия, по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Франции допустил присутствие западных военных на Украине
- СМИ: «Барселона» лишила Дани Алвеса статуса легенды клуба
- Роскомнадзор удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации
- Актер Павел Деревянко назвал Кологривого категоричным
- Гладков: Из-за сбитого украинского БПЛА в Белгородском районе загорелось поле
- Умер известный московский бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов
- ВСУ подтвердили уход из двух населенных пунктов близ Авдеевки
- Басманный суд арестовал счета супруги Бориса Акунина
- Политика Геннадия Гудкова внесли в реестр террористов и экстремистов
- Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2024
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru