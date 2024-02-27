Политика Геннадия Гудкова внесли в реестр террористов и экстремистов

Также в список террористов и экстремистов включили украинский националистический батальон «Айдар» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее столичный Хорошевский суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в России иноагентом), сына Геннадия, по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, напоминает RT.

