Президент Рф подписал закон о стаже в электронной трудовой книжке

Закон, который позволяет вносить в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года, но и за предыдущие периоды, подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Интернет-омбудсмен выступил за бумажные трудовые книжки

Законопроект был разработан правительством по поручению российского президента.

Изменения внесены в трудовое законодательство РФ. Они направлены на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений и на совершенствование дистанционных форм труда работников.

Россиянам, которые впервые будут трудоустраиваться после 1 января 2021 года, будут заводить только электронные трудовые книжки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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