Президент Рф подписал закон о стаже в электронной трудовой книжке
Закон, который позволяет вносить в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года, но и за предыдущие периоды, подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законопроект был разработан правительством по поручению российского президента.
Изменения внесены в трудовое законодательство РФ. Они направлены на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений и на совершенствование дистанционных форм труда работников.
Россиянам, которые впервые будут трудоустраиваться после 1 января 2021 года, будут заводить только электронные трудовые книжки, сообщает RT.
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