Президент Рф подписал закон о стаже в электронной трудовой книжке

Законопроект был разработан правительством по поручению российского президента.

Изменения внесены в трудовое законодательство РФ. Они направлены на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений и на совершенствование дистанционных форм труда работников.

Россиянам, которые впервые будут трудоустраиваться после 1 января 2021 года, будут заводить только электронные трудовые книжки, сообщает RT.

