Президент Путин рассказал о новой системе оплаты труда медиков в их профессиональный праздник

Президент России Владимир Путин, поздравляя работников медицинской сферы с их профессиональным праздником, рассказал о новых принципах оплаты труда медиков. Теперь они получат единый для всех регионов базовый оклад. Видеопоздравление главы государства размещено на сайте Кремля.

Владимир Путин особо отметил ценность работы врачей в сложный период пандемии коронавируса. Он напомнил, почти 1 млн 200 тысяч медработников получили специальные выплаты. На эти цели государство направило более 350 млрд. рублей.

«Безусловно, ваш благородный напряженный труд незаменим всегда, и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», - пояснил президент.

Владимир Путин заверил, что новую модель оплаты труда медработников внедрят в России только после обсуждения с самими медиками.

Ранее российский президент Владимир Путин наградил более 200 медиков за борьбу с коронавирусом, пишет Газета.ru.

