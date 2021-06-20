Президент Путин рассказал о новой системе оплаты труда медиков в их профессиональный праздник
Президент России Владимир Путин, поздравляя работников медицинской сферы с их профессиональным праздником, рассказал о новых принципах оплаты труда медиков. Теперь они получат единый для всех регионов базовый оклад. Видеопоздравление главы государства размещено на сайте Кремля.
Владимир Путин особо отметил ценность работы врачей в сложный период пандемии коронавируса. Он напомнил, почти 1 млн 200 тысяч медработников получили специальные выплаты. На эти цели государство направило более 350 млрд. рублей.
«Безусловно, ваш благородный напряженный труд незаменим всегда, и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», - пояснил президент.
Владимир Путин заверил, что новую модель оплаты труда медработников внедрят в России только после обсуждения с самими медиками.
Ранее российский президент Владимир Путин наградил более 200 медиков за борьбу с коронавирусом, пишет Газета.ru.
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