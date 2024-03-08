Российские космонавты поздравили женщин с 8 марта с МКС

Космонавты России Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на МКС, поздравили женщин с Международным женским днем, сообщает «РЕН ТВ».

Россиянам рассказали о схемах мошенничества перед 8 Марта

«Это еще один повод высказать вам словам признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас», – заявил герой России, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

Он пожелал всем женщинам счастья.

Николай Чуб пожелал женщинам праздник каждый день, а также, чтобы их жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью».

Как показало исследование, женщины хотели бы получить на 8 Марта цветы, конфеты и косметику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:ПраздникиРоскосмосМКС

Горячие новости

Все новости

партнеры