Российские космонавты поздравили женщин с 8 марта с МКС
Космонавты России Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на МКС, поздравили женщин с Международным женским днем, сообщает «РЕН ТВ».
«Это еще один повод высказать вам словам признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас», – заявил герой России, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.
Он пожелал всем женщинам счастья.
Николай Чуб пожелал женщинам праздник каждый день, а также, чтобы их жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью».
Как показало исследование, женщины хотели бы получить на 8 Марта цветы, конфеты и косметику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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