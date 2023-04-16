Президент Путин поздравил православных россиян со Светлой Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих страны со Светлым Христовым Воскресением.
«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства встретил православный праздник на богослужении в храме Христа Спасителя. Во время праздничной службы он обменялся традиционными подарками с патриархом Московским и всея Руси Кириллом – декоративными пасхальными яйцами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru