Президент Путин поздравил православных россиян со Светлой Пасхой

«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства встретил православный праздник на богослужении в храме Христа Спасителя. Во время праздничной службы он обменялся традиционными подарками с патриархом Московским и всея Руси Кириллом – декоративными пасхальными яйцами.





