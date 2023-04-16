Президент Путин поздравил православных россиян со Светлой Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих страны со Светлым Христовым Воскресением.

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«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства встретил православный праздник на богослужении в храме Христа Спасителя. Во время праздничной службы он обменялся традиционными подарками с патриархом Московским и всея Руси Кириллом – декоративными пасхальными яйцами.



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ФОТО: www.kremlin.ru
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