Президент Путин поручил определить орган по социальной защите в сфере семьи

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству определить федеральный орган исполнительной власти по социальной защите семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот. Российский лидер поставил задачу кабмину в рамках подготовки плана мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы, сообщается на сайте Кремля.

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«Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы», — цитирует документ Газета.ru.

В соответствии с перечнем поручений главы государства по итогам заседания Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 30 ноября 2020 года, в дорожной карте должно быть предусмотрено совершенствование положений законодательства о поддержке, укреплении и защите семьи, а также сохранении семейных ценностей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Правительство РоссииСемьяПрезидент РФ
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