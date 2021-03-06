Президент Путин поручил определить орган по социальной защите в сфере семьи
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству определить федеральный орган исполнительной власти по социальной защите семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот. Российский лидер поставил задачу кабмину в рамках подготовки плана мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы, сообщается на сайте Кремля.
«Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы», — цитирует документ Газета.ru.
В соответствии с перечнем поручений главы государства по итогам заседания Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 30 ноября 2020 года, в дорожной карте должно быть предусмотрено совершенствование положений законодательства о поддержке, укреплении и защите семьи, а также сохранении семейных ценностей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 022 / сут.
Умерли
88 726+441 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 027 / сут.
- Президент Путин поручил определить орган по социальной защите в сфере семьи
- Первые партии белорусских нефтепродуктов поступили в российские порты
- Помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом
- Космонавты на МКС ликвидировали первую трещину в российском модуле
- В России выпустили рекордное количество банковских карт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru