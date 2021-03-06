Президент Путин поручил определить орган по социальной защите в сфере семьи

«Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы», — цитирует документ Газета.ru.

В соответствии с перечнем поручений главы государства по итогам заседания Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 30 ноября 2020 года, в дорожной карте должно быть предусмотрено совершенствование положений законодательства о поддержке, укреплении и защите семьи, а также сохранении семейных ценностей.

