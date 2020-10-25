Президент Путин и премьер Мишустин поздравили работников российского автотранспорта
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Приветствия представителям отрасли опубликованы на сайтах Кремля и правительства.
«От эффективной, слаженной работы всех звеньев отечественного автотранспортного комплекса, от опыта, компетентности и ответственности его работников во многом зависят динамичное развитие промышленности и сельского хозяйства, укрепление межрегиональных и международных связей, решение актуальных социальных проблем. Поэтому столь важно уделять приоритетное внимание вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры, повышению надежности, безопасности и доступности транспортных услуг, увеличению объемов перевозок», — заявил глава государства.
Владимир Путин выразил уверенность в том, что работники отрасли сберегут сложившиеся традиции.
«Автомобильный и пассажирский транспорт является важной частью транспортной системы нашей страны. От его четкой работы во многом зависит рост национальной экономики, развитие социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, строительства, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса, осуществление внешнеэкономической деятельности», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он также обратил внимание на динамичное развитие отрасли, отмечают «Известия».
Напомним, День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта учрежден ы СССР в 1976 году. В России его отмечают в последнее воскресенье октября - в соответствии с указом президента РФ от 25 июня 2012 года.
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