Президент поручил наградить учителей и сотрудников казанской гимназии

Президент РФ Владимир Путин поручил наградить государственными наградами учителей и других сотрудников казанской гимназии, в которой во вторник произошла стрельба.

«Нет столько бойцов». В способности Росгвардии защитить российские школы усомнились

По словам президента, взрослые вели себя в критической ситуации «мужественно, героически и в высшей степени профессионально». Они спасали детей, как своих родных, передает ТАСС. Путин напомнил о 26-летней учительнице английского языка Эльвире Игнатьевой, которая «пожертвовала жизнью ради своих учеников».

На совещании с членами правительства президент попросил внести предложения о награждении учителей и других сотрудников гимназии госнаградами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинНаградыКазань
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры