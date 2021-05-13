Президент поручил наградить учителей и сотрудников казанской гимназии

По словам президента, взрослые вели себя в критической ситуации «мужественно, героически и в высшей степени профессионально». Они спасали детей, как своих родных, передает ТАСС. Путин напомнил о 26-летней учительнице английского языка Эльвире Игнатьевой, которая «пожертвовала жизнью ради своих учеников».

На совещании с членами правительства президент попросил внести предложения о награждении учителей и других сотрудников гимназии госнаградами.

