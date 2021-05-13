Президент поручил наградить учителей и сотрудников казанской гимназии
Президент РФ Владимир Путин поручил наградить государственными наградами учителей и других сотрудников казанской гимназии, в которой во вторник произошла стрельба.
По словам президента, взрослые вели себя в критической ситуации «мужественно, героически и в высшей степени профессионально». Они спасали детей, как своих родных, передает ТАСС. Путин напомнил о 26-летней учительнице английского языка Эльвире Игнатьевой, которая «пожертвовала жизнью ради своих учеников».
На совещании с членами правительства президент попросил внести предложения о награждении учителей и других сотрудников гимназии госнаградами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах пройдут в штатном режиме
- Психиатр призвал проводить психологические обязательные тесты среди детей и взрослых
- ГБР Украины назвало причины авиакатастрофы в Харькове, в которой погибли 26 военнослужащих
- Юлия Пересильд отправится на МКС для съемок фильма
- В России запретят вылов китов и дельфинов
- Роспотребнадзор опроверг информацию об обнаружении индийского коронавируса в Ульяновске
- Детей и учителей казанской школы отправят на летний отдых
- Психиатр раскритиковал повышение возраста приобретения оружия до 21 года
- СМИ назвали Москву лучшим местом для выживания в случае ядерной войны
- Президент поручил наградить учителей и сотрудников казанской гимназии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru