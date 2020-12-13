Президент наградил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева

Глава России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Лебедев получил от президента знак отличия «За безупречную службу».

«За вклад в развитие российской государственности, совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу наградить знаком отличия "За безупречную службу" … Лебедева Вячеслава Михайловича - председателя Верховного суда Российской Федерации», - написано в документе.

Карьера Лебедева началась в 1970 году, когда он стал судьей Ленинградского районного народного суда Москвы. Верховный суд РФ он возглавляет с 1989 года (тогда Верховный суд РСФСР), напоминает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
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