«Президент молчит»: В общественной палате надеются, что QR-кодов с февраля не будет

Для принятия законопроекта о введении QR-кодов в транспорте необходимо обсудить последствия и принципы функционирования с экспертным сообществом, на это потребуется вресмя, заявил член Общественной Палаты России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН.

«QR-коды в транспорте – мера не совсем про решение задач увеличить темпы вакцинации, а, скорее, про задачу следовать модным западным трендам. Были опасения, что это все будет введено в авральном режиме и с 1 декабря уже начнет работать. Слав богу, что это удалось перенести. Я надеюсь, что вообще законопроект не будет принят. Мы не знаем позицию президента на данный момент. Единственное заявление, которое было озвучено пресс-секретарем Песковым, в части того, что Кремль не обсуждает данную инициативу. А мы знаем, что мнение президента должны будут принять, важно понять его позицию», - отметил Зотов.

Дальнейшее подорожание билетов на внутренние авиарейсы приведет к снижению туристического потока, заявил заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в пресс-центре НСН ранее.

