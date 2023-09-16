Президент МККК захотела встретиться с Путиным до конца года
Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич намерена до конца года посетить Москву и рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава делегации организации в РФ Борис Мишель.
«Я надеюсь, это произойдет до конца этого года и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе», — отметил Мишель в интервью РИА Новости.
Сполярич уже посещала российскую столицу в январе. Тогда глава МККК провела ряд встреч с официальными лицами, в том числе министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
Ранее в МККК назвали необходимым экспорт российского и украинского зерна по всему миру, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц решил не прогнозировать срок боевых действий на Украине
- Путешествие из Вашингтона в Москву? Политологи поспорили о возможностях Трампа договариваться о мире по Украине
- Президент МККК захотела встретиться с Путиным до конца года
- Шеремет предупредил о последствиях ударов по Крыму западными ракетами
- Бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД
- Более 40 рейсов задержали в московских аэропортах
- Зерновая атака Украины на ЕС. В Европе не все страны хотят пускать продукцию Киева на внутренний рынок
- В Крыму продали первые национализированные объекты на 815 млн рублей
- «Билайн»: Мошенник пытался дозвониться до жертвы 1414 раз за девять минут
- Секретарь СНБО: Украина в ближайшее время получит танки Abrams
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru