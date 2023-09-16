Президент МККК захотела встретиться с Путиным до конца года

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич намерена до конца года посетить Москву и рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава делегации организации в РФ Борис Мишель.

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«Я надеюсь, это произойдет до конца этого года и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе», — отметил Мишель в интервью РИА Новости.

Сполярич уже посещала российскую столицу в январе. Тогда глава МККК провела ряд встреч с официальными лицами, в том числе министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

Ранее в МККК назвали необходимым экспорт российского и украинского зерна по всему миру, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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