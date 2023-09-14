Президент Южного Судана посетит Россию 27-28 сентября
14 сентября 202312:59
Президент Южного Судана Салва Киир планирует в сентябре посетить Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Уганде и Южном Судане.
«Можем подтвердить планы визита президента республики ... в Россию 27-28 сентября», — отметили в диппредставительстве.
Ранее Киир заявлял, что заинтересован в присоединении Южного Судана к БРИКС.
Накануне Россию посетил лидер КНДР Ким Чен Ын, политик провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru