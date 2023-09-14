Президент Южного Судана посетит Россию 27-28 сентября

Президент Южного Судана Салва Киир планирует в сентябре посетить Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Уганде и Южном Судане.

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«Можем подтвердить планы визита президента республики ... в Россию 27-28 сентября», — отметили в диппредставительстве.

Ранее Киир заявлял, что заинтересован в присоединении Южного Судана к БРИКС.

Накануне Россию посетил лидер КНДР Ким Чен Ын, политик провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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