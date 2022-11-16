Президент Кубы прилетит в Россию на следующей неделе

Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетит Москву на следующей неделе. Он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в посольстве Кубы в Москве.

«Действительно, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель был приглашен принять участие в открытии памятника, посвященного Фиделю Кастро, на следующей неделе. Планируется его визит и переговоры на высшем уровне», — сообщили ТАСС в кубинском диппредставительстве.