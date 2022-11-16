Президент Кубы прилетит в Россию на следующей неделе
Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетит Москву на следующей неделе. Он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в посольстве Кубы в Москве.
«Действительно, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель был приглашен принять участие в открытии памятника, посвященного Фиделю Кастро, на следующей неделе. Планируется его визит и переговоры на высшем уровне», — сообщили ТАСС в кубинском диппредставительстве.
В посольстве добавили, что открытие памятника лидеру кубинской революции состоится 22 ноября.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что готовятся контакты между лидерами России и Кубы. Информация об открытии памятника кубинскому революционеру Фиделю Кастро в Москве появилась 8 ноября. Сообщалось, что на торжественную церемонию 21–22 ноября ожидается прибытие президента Кубы.
Фидель Кастро — известный кубинский революционер, коммунист и политический деятель, умерший в 2016 году. Он руководил Кубой с 1959 года. Памятники лидеру Кубинской революции появляются и в других странах, в частности в ЮАР и Доминиканской Республике. Идею установления памятника в его честь в столице поддержали депутаты Мосгордумы еще в феврале. Необходимые средства в размере 20 млн рублей должно было выделить Российское военно-историческое общество.
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