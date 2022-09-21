«Киргизское единение» поддержало упрощение выдачи гражданства служащим в ВС России иностранцам
Президент межрегиональной общественной организации содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил, что поддерживает упрощённое получение гражданства РФ иностранцами, проходящими службу в Вооруженных силах России.
По его словам, можно не быть гражданином, но следует «быть патриотом той страны, где ты проживаешь».
Он отметил, что у многих мигрантов, приехавших в РФ «10-20 лет тому назад», именно в России рождались и росли детей.
«Как им быть? Служить в той стране, где родители родились, или в той стране, где они сами родились. Я думаю, что правильно будет - это родина, вот для наших детей, которые родились в России, родина - это Россия», - заключил Шакиров.
Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду, 21 сентября, упрощенное получение российского гражданства иностранцами, которые заключили контракт о прохождении военной службы, пишут «Известия».
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