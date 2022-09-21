«Киргизское единение» поддержало упрощение выдачи гражданства служащим в ВС России иностранцам

По его словам, можно не быть гражданином, но следует «быть патриотом той страны, где ты проживаешь».

Он отметил, что у многих мигрантов, приехавших в РФ «10-20 лет тому назад», именно в России рождались и росли детей.

«Как им быть? Служить в той стране, где родители родились, или в той стране, где они сами родились. Я думаю, что правильно будет - это родина, вот для наших детей, которые родились в России, родина - это Россия», - заключил Шакиров.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду, 21 сентября, упрощенное получение российского гражданства иностранцами, которые заключили контракт о прохождении военной службы, пишут «Известия».

