Президент Киргизии выступил за сохранение официального статуса русского языка

Глава Киргизии Садыр Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в республике. Об этом он написал в своей колонке в правительственной газете «Слово Кыргызстана».

Президент отметил, что русский язык – не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. По его словам, статус языка закреплен в конституции и защищен на законодательном уровне.

Лукашенко назвал русский язык родным для граждан Белоруссии

Жапаров также написал о необходимости союзнических отношений с России и предложил продлить сроки проведения перекрестного года Киргизии и РФ. Он подчеркнул, что укреплению сотрудничества между двумя странами нет альтернативы, поэтому данному направлению внешней политики нужно отводить ключевое место.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиргизияРусский Язык
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры