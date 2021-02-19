Президент Киргизии выступил за сохранение официального статуса русского языка

Глава Киргизии Садыр Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в республике. Об этом он написал в своей колонке в правительственной газете «Слово Кыргызстана».

Президент отметил, что русский язык – не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. По его словам, статус языка закреплен в конституции и защищен на законодательном уровне.