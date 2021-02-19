Президент Киргизии выступил за сохранение официального статуса русского языка
Глава Киргизии Садыр Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в республике. Об этом он написал в своей колонке в правительственной газете «Слово Кыргызстана».
Президент отметил, что русский язык – не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. По его словам, статус языка закреплен в конституции и защищен на законодательном уровне.
Жапаров также написал о необходимости союзнических отношений с России и предложил продлить сроки проведения перекрестного года Киргизии и РФ. Он подчеркнул, что укреплению сотрудничества между двумя странами нет альтернативы, поэтому данному направлению внешней политики нужно отводить ключевое место.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Нетаньяху поблагодарил Путина за содействие по возвращению израильтянки из Сирии
- Врач Мясников рассказал, кому полезен кофе
- Президент Киргизии выступил за сохранение официального статуса русского языка
- Правительство Израиля продлило ограничения на въезд и выезд из страны до 6 марта
- СМИ: США не будут вводить санкции против компаний ФРГ из-за «Северного потока — 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru