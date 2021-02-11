Лукашенко назвал русский язык родным для граждан Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике никогда не будут травить людей за использование русского языка, сообщает ТАСС.
Выступая на Всебелорусском народном собрании, глава государства отметил, что у граждан Белоруссии «два родных языка - белорусский и русский». По его словам, отказ «от этого великого наследства» - серьёзный риск.
«Потерять язык можно, великий русский язык, где много нашей, белорусской души, язык - это постоянно развивающаяся материя, если мы это потеряем, мы никогда это не вернем. Поэтому белорусский и наш русский язык, они будут всегда достоянием нашей нации», - подытожил Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявил, что находится в тандеме с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Ura.ru. По словам Лукашенко, их «намертво загнали» в одну команду.
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