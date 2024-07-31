Президент Киргизии подписал закон о запрете вебкама

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, вводящий уголовную ответственность за организацию вебкам-студий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Документ вносит соответствующие изменения в уголовный кодекс и кодекс о правонарушениях Киргизии. Закон устанавливает «противоправность организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире» посредством специальной платформы.

Для организаторов вебкам-студий предусмотрены штрафы в 100-300 тысяч сомов или уголовная ответственность в виде лишения свободы до семи лет. Участие в такой деятельности приравняют к правонарушению, за которое могут оштрафовать на 10 тысяч сомов.

Ранее в России член Совета при президенте по правам человека Элина Сидоренко призвала ввести уголовную ответственность за пропаганду антиобщественного поведения в Сети, в том числе вебкам.

