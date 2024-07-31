Президент Киргизии подписал закон о запрете вебкама
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, вводящий уголовную ответственность за организацию вебкам-студий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Документ вносит соответствующие изменения в уголовный кодекс и кодекс о правонарушениях Киргизии. Закон устанавливает «противоправность организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире» посредством специальной платформы.
Для организаторов вебкам-студий предусмотрены штрафы в 100-300 тысяч сомов или уголовная ответственность в виде лишения свободы до семи лет. Участие в такой деятельности приравняют к правонарушению, за которое могут оштрафовать на 10 тысяч сомов.
Ранее в России член Совета при президенте по правам человека Элина Сидоренко призвала ввести уголовную ответственность за пропаганду антиобщественного поведения в Сети, в том числе вебкам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru