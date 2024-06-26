Член СПЧ призвала ввести уголовную ответственность за вебкам и кибербуллинг
Глава АНО «Белый интернет», член Совета при президенте по правам человека Элина Сидоренко выступила за необходимость уголовной ответственности за кибербуллинг и пропаганду антиобщественного поведения в интернете. Об этом она сообщила в ходе сессии «Криминализация и декриминализация: поиск баланса» на Петербургском международном юридическом форуме.
По словам Сидоренко, данные опроса «Белого интернета» демонстрируют, что около 70% потерпевших сообщают о цифровых преступлениях, на одно раскрытое дело приходится до четырех тысяч нераскрытых.
Она также отметила, что мошенники и распространители вредоносного ПО тоже редко получают наказания.
Ранее юрист Виктория Ситдикова сообщала, что пострадавшим от мошеннических действий в 98% не удается вернуть свои денежные средства даже после обращения в полицию. При этом расследование подобных дел осложнено тем, что сервера часто находятся за пределами России и отследить их невозможно, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru