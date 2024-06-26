Член СПЧ призвала ввести уголовную ответственность за вебкам и кибербуллинг

По словам Сидоренко, данные опроса «Белого интернета» демонстрируют, что около 70% потерпевших сообщают о цифровых преступлениях, на одно раскрытое дело приходится до четырех тысяч нераскрытых.

Она также отметила, что мошенники и распространители вредоносного ПО тоже редко получают наказания.

Ранее юрист Виктория Ситдикова сообщала, что пострадавшим от мошеннических действий в 98% не удается вернуть свои денежные средства даже после обращения в полицию. При этом расследование подобных дел осложнено тем, что сервера часто находятся за пределами России и отследить их невозможно, напоминает «Радиоточка НСН».

