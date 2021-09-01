Президент Казахстана высказался о статусе русского языка в стране
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык обладает статусом официального языка и нельзя препятствовать его использованию в стране. Об этом глава государства заявил на открытии второй сессии парламента седьмого созыва, передает РИА Новости.
Согласно конституции, государственным языком в стране является казахский, но в государственных организациях русский язык официально используется наравне с казахским.
Накануне главы МИД РФ и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди обсудили проблему бытового национализма, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Отмечается, что Лавров и Тлеуберди согласились с необходимостью противодействовать любым формам бытового национализма и договорились поддерживать тесные контакты по данному вопросу.
Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал видео, на которых запечатлены конфликты, возникшие по причине того, что его и других людей не смогли обслужить в магазинах и кафе на государственном языке.
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