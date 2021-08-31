Президент Казахстана принял отставку главы Минобороны страны

«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», — написал Уали в Facebook.

Ермекбаев заявил о готовности уйти в отставку после пожара взрывов на складе воинской части в Жамбылской области республики, напоминает RT. В Минобороны подчеркивали, что министру необходимо ликвидировать последствия инцидента, позже руководство Казахстана примет окончательное решение о его отставке.

Пожар на складе воинской части в Жамбылской области произошел вечером 26 августа. Возгорание на складе с инженерными боеприпасами спровоцировало более десяти взрывов, сообщает РИА ФАН. По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек.

