Глава Минобороны Казахстана решил уйти в отставку после взрывов на складах
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности уйти в отставку после взрывов на складе воинской части в Жамбылской области. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
«Мы подтверждаем, что он готов подать в отставку», — цитирует сообщение РИА Новости.
Как уточнили в Минобороны, сейчас перед Ермекбаевым стоит задача ликвидировать последствия инцидента. Окончательное решение об отставке министра примет руководство Казахстана.
Напомним, пожар на складе воинской части в Жамбылской области, где хранятся не имеющие большой дальности разлета инженерные боеприпасы, произошел накануне вечером. Кроме того, прогремело более десяти взрывов. В результате ЧП погибли пять человек, сообщает RT. Кроме того, 90 человек пострадали, отмечает РЕН ТВ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Причиной произошедшего мог стать поджог, нарушение требований безопасности, самовозгорание или химическая реакция.
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