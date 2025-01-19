Президент Грузии помиловал 613 человек впервые после инаугурации

"Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных", - говорится в заявлении.

Помилование приурочено к празднику Крещению Господня и в этом году отмечается 19 января, добавляется в заявлении.

В декабре 2024 года президент США Джо Байден помиловал 39 человек, сообщает НСН.



