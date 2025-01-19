Президент Грузии помиловал 613 человек впервые после инаугурации

Президент Грузии Михаил Кавелашвили впервые после инаугурации помиловал заключенных - 613 человек. Об этом сообщается на его странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta).

Джо Байден помиловал 39 человек

"Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных", - говорится в заявлении.

Помилование приурочено к празднику Крещению Господня и в этом году отмечается 19 января, добавляется в заявлении.

В декабре 2024 года президент США Джо Байден помиловал 39 человек, сообщает НСН.


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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
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